Facebook выпустит свою умную колонку

Компания Facebook не собирается сидеть и смотреть, как конкуренты постепенно захватывают рынок умных динамиков. Она намерена выпустить подобное устройство, причем, по слухам, в итоге колонок будет сразу две.

Facebook

Согласно инсайдерской информации, Facebook представит умные колонки с кодовыми именами Aloha и Fiona, и их показ пройдет уже в середине текущего года. Обе новинки будут оснащены гигантскими по меркам данного класса устройств экранами на 15 дюймов по диагонали, при помощи которых пользователи смогут проводить сеансы видеосвязи со своими родственниками, так что без веб-камеры здесь тоже не обойдется.

Различаться Aloha и Fiona будут в первую очередь функционалом, и старшей окажется модель Aloha. В нее встроят много всего и в том числе распознавание людей по лицу, тогда как Fiona такой возможности не получит. Техническая составляющая новинок держится в секрете, но едва ли они смогут переплюнуть Apple HomePod по качеству звучания – при всех своих многочисленных недостатках эта колонка получила действительно хорошие динамики в количестве восьми штук. Пока неизвестно, можно ли будет использовать Aloha и Fiona для тайной слежки за пользователями, но напомним, что владелец Facebook Марк Цукерберг пользуется ноутбуком с заклеенной веб-камерой.

Максим Мишенев, MobileDevice


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