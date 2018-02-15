Колонка Apple HomePod не дружит с деревянными поверхностями

Колонка Apple HomePod, представленная почти год назад и вышедшая всего неделю назад, уже начинает накапливать негативные отзывы от владельцев и специалистов. На днях стало известно, что она не подлежит ремонту, а сегодня у нее проявилась нетерпимость к деревянным поверхностям.



Выполненная из пластика, (не очень) умная колонка Apple HomePod не проявляет толерантность по отношению к деревянным полкам, столешницам и другим видам мебели: она при любом удобном случае клеймит их, что отлично видно на фото. На это пожаловалось уже очень много пользователей, но Apple почему-то не стала выпускать рекламный ролик, превращающий недостаток колонки в ее достоинство, а просто признала свою неправоту. Правда, она все же подчеркнула, что это не баг, а фича, опубликовав пресс-релиз, в котором умение царапать дерево названо не недостатком, а особенностью.



След на дереве оставляет резиновое кольцо на днище Apple HomePod, которое обеспечивает (не очень) умной колонке упор и предотвращает скольжение по поверхности. Отмеченные на фото следы появились спустя всего два дня после покупки устройства, так что лучше сразу докупить к Apple HomePod антискользящий коврик в ближайшем магазине аксессуаров для автомобилей. Отзывная кампания по модернизации Apple HomePod, чтобы та не царапала мебель, пока не планируется, и следует заметить, что буквально каждый продукт Apple за последние два года содержит крайне серьезные недостатки. Вот что значит настоящее качество!