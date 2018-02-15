Колонка Apple HomePod не дружит с деревянными поверхностями

Колонка Apple HomePod, представленная почти год назад и вышедшая всего неделю назад, уже начинает накапливать негативные отзывы от владельцев и специалистов. На днях стало известно, что она не подлежит ремонту, а сегодня у нее проявилась нетерпимость к деревянным поверхностям.

Apple HomePod

Выполненная из пластика, (не очень) умная колонка Apple HomePod не проявляет толерантность по отношению к деревянным полкам, столешницам и другим видам мебели: она при любом удобном случае клеймит их, что отлично видно на фото. На это пожаловалось уже очень много пользователей, но Apple почему-то не стала выпускать рекламный ролик, превращающий недостаток колонки в ее достоинство, а просто признала свою неправоту. Правда, она все же подчеркнула, что это не баг, а фича, опубликовав пресс-релиз, в котором умение царапать дерево названо не недостатком, а особенностью.

След на дереве оставляет резиновое кольцо на днище Apple HomePod, которое обеспечивает (не очень) умной колонке упор и предотвращает скольжение по поверхности. Отмеченные на фото следы появились спустя всего два дня после покупки устройства, так что лучше сразу докупить к Apple HomePod антискользящий коврик в ближайшем магазине аксессуаров для автомобилей. Отзывная кампания по модернизации Apple HomePod, чтобы та не царапала мебель, пока не планируется, и следует заметить, что буквально каждый продукт Apple за последние два года содержит крайне серьезные недостатки. Вот что значит настоящее качество!


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Наушники Apple AirPods взрываютсяНаушники Apple AirPods взрываются
Характеристики Qualcomm Snapdragon 670 раскрыты до анонсаХарактеристики Qualcomm Snapdragon 670 раскрыты до анонса
Беззеркальная камера Panasonic Lumix DC-GX9 пишет 4К-видеоБеззеркальная камера Panasonic Lumix DC-GX9 пишет 4К-видео
Легендарный ноутбук VAIO S вышел в новой версииЛегендарный ноутбук VAIO S вышел в новой версии
В ноутбуке Tbook X8S Pro соседствуют Intel Celeron и NVIDIA GeForceВ ноутбуке Tbook X8S Pro соседствуют Intel Celeron и NVIDIA GeForce
Блок рекламы


Похожие новости
Apple может выпустить младшую версию колонки HomePodApple может выпустить младшую версию колонки HomePod
Apple HomePod проиграла всем конкурентам в тесте возможностей SiriApple HomePod проиграла всем конкурентам в тесте возможностей Siri
Колонку Apple HomePod нельзя отремонтироватьКолонку Apple HomePod нельзя отремонтировать
Наушники Apple AirPods взрываютсяНаушники Apple AirPods взрываются
Колонка Apple HomePod оказалась не такой уж умнойКолонка Apple HomePod оказалась не такой уж умной
Apple AirPods вызывают головные боли у пользователейApple AirPods вызывают головные боли у пользователей
Apple HomePod поступит в продажу 9 февраляApple HomePod поступит в продажу 9 февраля
Компания Apple собирается выпустить необычную зубную щеткуКомпания Apple собирается выпустить необычную зубную щетку
Apple не планирует обновлять MacBook ProApple не планирует обновлять MacBook Pro
Apple отметила юбилей MacBook AirApple отметила юбилей MacBook Air
Последние новости
Подгружаем последние новости