Беззеркальная камера Panasonic Lumix DC-GX9 пишет 4К-видео

В Японии представлена новая компактная фотокамера Panasonic Lumix DC-GX9 – беззеркальная и очень современная. Она поддерживает съемную оптику и поступит в продажу через две недели, и у нее есть умение записывать видео в формате 4К на частоте 30 кадров в секунду.

Panasonic Lumix DC-GX9

В основе Panasonic Lumix DC-GX9 лежит матрица на 20,3 Мп Digital Live MOS. У камеры нет low-pass фильтра для более резких снимков, но есть мощный процессор Venus Engine, который позволяет вести серийную съемку на частоте 9 кадров в секунду. Чувствительность ISO варьируется от 100 до 25600 единиц, выдержка – от 1/16000 до 60 секунд, плюс есть стабилизация Dual IS.

Камера Panasonic Lumix DC-GX9 оснащается 3-дюймовым поворотным экраном, слотом под карты SDXC, батареей на 300 снимков и модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n, при помощи которых допускается удаленное управление со смартфона. Передача данных по проводу возможна по HDMI и USB 2.0. Panasonic Lumix DC-GX9 весит 410 граммов с батареей при компактных размерах 124х72х47 миллиметров. Новинка располагает горячим башмаком и выдвижной ксеноновой вспышкой, и стоит она ровно 1000 долларов США. Цена актуальна для Европы и Нового Света, и в комплект, помимо самой камеры, войдет объектив 12-60 миллиметров.

Максим Мишенев, MobileDevice


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