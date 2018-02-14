Фотокомпакт Panasonic Lumix DMC-ZS200 наделили 15-кратным зумом

Компания Panasonic анонсировала новый компактный фотоаппарат Lumix DMC-ZS200, который вполне можно отнести к семейству суперзумов. Модель, имеющая очень небольшие габариты, располагает 15-кратным оптическим трансфокатором.

Panasonic Lumix DMC-ZS200

Размеры Panasonic Lumix DMC-ZS200 составили всего 111х66х45 миллиметров, и внутри камеры стоят процессор Venus Engine и матрица CMOS на 20 мегапикселей. ЭФР для данной модели составляет от 24 до 360 миллиметров, а чувствительность ISO варьируется от 80 до 25600 единиц. Также можно регулировать выдержку в пределах от 1/16000 до 60 секунд. В состав Panasonic Lumix DMC-ZS200 входят электронный видоискатель со 100-процентным покрытием кадра, экран на 3 дюйма по диагонали (сенсорный, но фиксированный), а также слот под карты SDXC и модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n.

Камера умеет писать видео в 4К на 30 кадрах в секунду и Full HD на 60 кадрах, а также вести 10-кадровую серийную съемку при максимальном разрешении каждой фотографии. Уже ровно через месяц камера Panasonic Lumix DMC-ZS200 поступит в продажу в США и Старом Свете по цене ровно 800 долларов США, и купить ее получится в стандартном черном и стильном серебристом цветах исполнения.

Максим Мишенев, MobileDevice


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