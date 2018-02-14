Apple HomePod проиграла всем конкурентам в тесте возможностей Siri

На днях начались поставки (не такой уж) умной колонки Apple HomePod стоимостью 350 долларов США . Она оказалась одной из самых дорогих в своем классе, но при этом у нее нулевая пригодность к ремонту – в случае поломки дешевле и быстрее будет купить новую. Кроме того, она проиграла всем своим конкурентам в плане эффективности голосового помощника.



Ассистент Siri в Apple HomePod признан посредственным – сам сервис обновляется слишком медленно и уже сильно отстает по возможностям от того же Google Assistant, который скоро заговорит по-русски. Ресурс Loup Ventures сравнил Apple HomePod с Amazon Echo, Google Home и Harman Kardon Invoke, и даже последняя с Microsoft Cortana обогнала яблочную новинку по тестам. Всем колонкам было задано 800 вопросов разных направлений, из которых Siri поняла 99,4%, но смогла ответить лишь на 52,3% из них.



Google Assistant понял 100% вопросов и ответил на 81%, да и другие колонки показали себя весьма неплохо. Кроме того, Apple HomePod не умеет работать ни с календарем, ни с почтой на телефоне, и даже вызвать абонента она пока не в состоянии, равно как принять входящий вызов. Словом, к плюсам Apple HomePod можно отнести лишь качество звучания – семь динамиков и один сабвуфер просто не могут играть плохо. Но эту колонку можно запустить только в паре с другим Apple-устройством, так что владельцам Android она пользы не принесет.