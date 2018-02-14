Ноутбук Fujitsu LifeBook U938 распознает пользователя по рисунку сосудов ладони

Японская корпорация Fujitsu Limited представила флагманский ноутбук LifeBook U938. «Изюминкой» новинки является усовершенствованная система биометрической аутентификации Fujitsu PalmSecure, которая распознаёт рисунок вен ладони и предотвращает несанкционированный доступ к устройству.

Fujitsu LifeBook U938

LifeBook U938 оснащен 13,3-дюймовым экраном с разрешением 1920 ? 1080 пикселей. Доступно две версии устройства: с поддержкой сенсорного управления и без. Производительность лэптопа обеспечивают процессоры Intel Core vPro 8-го поколения.

Fujitsu LifeBook U938
Fujitsu LifeBook U938
Fujitsu LifeBook U938

Объём оперативной памяти может достигать 20 ГБ. Объем твердотельного накопителя достигает до 1 Тб. Также имеются адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, сетевой контроллер Gigabit Ethernet, стереодинамики, порты HDMI и USB (тип A и C). Опционально доступен модуль 4G/LTE. Время автономной работы достигает до 11 часов. Габариты LifeBook U938 составляют 309,3 ? 213,5 ? 15,5 мм, вес – 920 граммов.

Fujitsu LifeBook U938 доступен для заказа в странах Европы, Ближнего Востока, в Африке и в Индии. Первые поставки обновленного ноутбука начнутся в марте нынешнего года.


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