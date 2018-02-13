Колонку Apple HomePod нельзя отремонтировать

Вчера стало известно, что цена негарантийного ремонта не очень-то умной колонки Apple HomePod составит 80% от стоимости новой, а сегодня портал iFixit выяснил, можно ли вообще ее отремонтировать.



Как оказалось – нельзя, это устройство проще выкинуть в случае поломки. Стоит Apple HomePod 350 долларов США – дороже, чем любая другая умная колонка на рынке. Внутри нее стоят восемь динамиков и шесть микрофонов, но внутрь нее попасть совершенно невозможно без помощи ножовки – специалистам iFixit при всем их опыте не удалось найти способ вскрыть колонку без нарушения целостности корпуса. Внутри Apple HomePod ничего интересного не обнаружилось, но зато сразу стало понятно, что это яблочное устройство – почти все залито клеящим веществом.

