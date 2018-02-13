Fujifilm оценила камеру X-H1 в 1900 евро
Фотоаппараты становятся все компактнее, и снимки они делают все более качественные. К сожалению, все это отражается на их стоимости, и сегодня стала известна рекомендуемая стоимость фотоаппарата Fujifilm X-H1, который поступит в продажу в марте этого года.
В Европе за новый Fujifilm X-H1 попросят 1900 евро, причем за эти деньги вы купите лишь «тушку», ну а если вам нужен комплект с китовым объективом 16-55мм, то будьте готовы заплатить уже 2900 евро. Камера относится к сегменту беззеркальных и располагает матрицей CMOS III APS-C с разрешением 24,3 Мп. С ней в паре работает процессор X Processor Pro, и эта связка позволяет писать видео 4К или Ultra HD на 60 кадрах в секунду и Full HD на 120 кадрах в секунду. В наличии сразу 5-осная система стабилизации.
В Fujifilm X-H1 встроили 3,7-мегапиксельный электронный видоискатель, сенсорный и поворотный экрана на 3 дюйма и информационный дисплей на 1,8 дюйма по диагонали. Камера предусматривает установку двух карт памяти стандарта SDXC и передачу данных по модулю WI-FI на смартфон или компьютер. Fujifilm X-H1 упакована в корпус из магниевого сплава, что позволило увеличить прочность и уменьшить итоговую массу, а также научить камеру работать даже при 10-градусном морозе. Все прочие характеристики Fujifilm X-H1 на данный момент не раскрываются – о них станет известно лишь в следующем месяце.
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