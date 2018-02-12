Новые мониторы HP EliteDisplay поддерживают разрешение 4К

Компания HP анонсировала новые продвинутые мониторы серии EliteDisplay. Всего анонсировано четыре модели, каждая из которых наделена поддержкой разрешения Ultra HD или 4К, а три из них располагают еще и портами USB-C.

HP EliteDisplay

Младшая модель называется EliteDisplay S270n и стоит 550 долларов США при диагонали 27 дюймов и яркости 350 единиц. Указанное время отклика матрицы в пресс-релизе – 14 миллисекунд, но это, вероятнее всего, ошибка. Подставка монитора регулирует угол наклона и высоту расположения экрана, плюс в наличии несколько портов USB-A. Мониторы EliteDisplay Z27, Z32 и Z43 от HP получили экран на 27, 32 и 43 дюйма по диагонали, выходы DP 1.2, miniDP 1.2 и HDMI 2.0, а также порт USB-C, по которому можно запросто заряжать ноутбук.

Помимо этого, в наличии и традиционные порты USB 3.0. Все три монитора получили яркость 350 единиц, контрастность 1300:1 и попросту гигантское время отклика – 8 миллисекунд при цене 560, 900 и 800 долларов США соответственно. Производитель не указывает тип матрицы и размеры охвата тех или иных цветовых пространств, но сообщает, что все четыре монитора поступят в продажу до конца текущего квартала. С учетом времени отклика, новинки от HP серии EliteDisplay не годятся для динамичных игр, а вот просмотр фильмов в высоком разрешении они вполне могут обеспечить.

Максим Мишенев, MobileDevice


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