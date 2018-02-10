Ноутбук KDE Slimbook II работает на ОС Linux

Представлен ноутбук KDE Slimbook II, в котором нет ни Windows, ни MacOS. Это лэптоп для настоящих айтишников, поскольку, располагая отличным железом, он не подвержен вирусам, так как работает на Linux.

KDE Slimbook II

Новый KDE Slimbook II построен на процессоре Intel Core поколения Kaby Lake, и это Core i7-7500U с тактовой частотой до 3,5 ГГц на двух ядрах. В процессор встроена видеокарта Intel HD 620, и он работает в паре с ОЗУ объемом от 4 до 16 Гб стандарта DDR4. Мобильный компьютер наделен экраном Full HD на 13,3 дюйма по диагонали, что гарантирует небольшие габариты, но при этом в нем осталось место под 2,5-дюймовый жесткий диск до 2 терабайтов. Это опция – основным накопителем является скоростной SSD M.2 объемом до 1 терабайта.

Весит KDE Slimbook II вместе с батареей на 10 часов работы около 1,3 килограмма при толщине всего 16 миллиметров, и у него есть модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11ac, порты USB 3.0, USB 2.0 USB-C 3.0. Стоит мобильный компьютер от 700 евро, и это вполне неплохая цена, с учетом начинки, правда, она актуальна лишь для рынка Европы. Работает KDE Slimbook II на KDE Neon, но при желании на него вполне можно установить Windows 10. Ноутбук поступит в продажу до конца текущего квартала.

Максим Мишенев, MobileDevice


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