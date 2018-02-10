В ноутбуке Tbook X8S Pro соседствуют Intel Celeron и NVIDIA GeForce

Анонсирован новый мобильный компьютер Tbook X8S Pro, который уже можно заказать через интернет. Это бюджетный ноутбук на базе аппаратной платформы Intel Apollo Lake, но при этом у него есть дискретная видеокарта от NVIDIA и очень много оперативной памяти.

Tbook X8S Pro

Стоит Tbook X8S Pro сравнительно недорого, от 300 долларов США, но у него есть сразу 6 Гб оперативной памяти и дискретный видеоускоритель GeForce 920M с 2 Гб собственной памяти в дополнение к карте Intel HD 500, встроенной в процессор Intel Celeron J3455. Это 4-ядерный CPU, выполненный по нормам 14-нанометрового техпроцесса и потому очень прохладный, а его тактовая частота может достигать 2,3 ГГц.

Экран Tbook X8S Pro получил диагональ 15,6 дюйма и разрешение Full HD, а на корпусе мобильного ПК есть гигабитная сетевая карта, слот microSD, два порта USB 3.0 и один USB-C 3.0. Внутри ноутбука скрываются 128 Гб постоянной памяти еММС, модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11ac, а также батарея на 10 часов автономной работы. Над экраном Tbook X8S Pro находится камера на 2 Мп для Скайпа и других мессенджеров, а на сам экран выводится интерфейс ОС Windows 10. Сам лэптоп весит 1,7 кг при толщине всего 18 миллиметров, и его цена стартует с отметки в 300 американских долларов.


Максим Мишенев, MobileDevice


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