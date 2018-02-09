Наушники Apple AirPods взрываются

Как оказалось, беспроводные наушники Apple AirPods далеко не безопасны. Житель Флориды Джейсон Колон сообщил, что когда он занимался в тренажерном зале под ритмичную музыку, его наушники неожиданно перестали работать и из одного пошел белый дым.

AirPods

Мужчина оставив AirPods на тренировочном оборудовании пошел звать на помощь. По возвращению, Джейсон увидел, что правый наушник расплавился и обуглился и явно, уже не собирался работать. Очевидцев данного инцидента не было.

Джейсон Колон считает, что причиной происходящего стал аккумулятор беспроводных наушников. Пока это только первый случай возгорания AirPods. Apple пока не прокомментировала данный случай.


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