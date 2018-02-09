Наушники Apple AirPods взрываются

Как оказалось, беспроводные наушники Apple AirPods далеко не безопасны. Житель Флориды Джейсон Колон сообщил, что когда он занимался в тренажерном зале под ритмичную музыку, его наушники неожиданно перестали работать и из одного пошел белый дым.

Мужчина оставив AirPods на тренировочном оборудовании пошел звать на помощь. По возвращению, Джейсон увидел, что правый наушник расплавился и обуглился и явно, уже не собирался работать. Очевидцев данного инцидента не было.