HP представила ноутбуки для параноиков

Американская компания Hewlett Packard анонсировала серию новых ноутбуков EliteBooks с заглушкой для веб-камеры, которая обеспечивает владельцу полную уверенность в своей безопасности.

Заглушкой для веб-камеры будут оснащены три модели: EliteBook 830, 840, и 850 пятого поколения. В моделях с сенсорным экраном такой заглушки не будет, так как для нее просто нет места.

EliteBook 840 с 14-дюймовым экраном обладает опцией дискретной графики AMD Radeon RX 540, которая ранее была доступна лишь в 15-дюймовом EliteBook 850. Аппаратной основой всех трех новинок стало восьмое поколение процессоров Intel Core. А экраны лэптопов стали ярче. Стоимость EliteBook 830 составляет от $1049, EliteBook 840 – от $1029 и EliteBook 850 – от $1039.

Помимо этого, компания HP представила обновленные версии своих ноутбуков начального уровня для рабочих станций, ZBook 14u и 15u. 14-дюймовая модель теперь позиционируется как самая тонкая в мире мобильная рабочая станция. Стоимость ZBook 14u и 15u составляет от $1099 и от $1109, соответственно.