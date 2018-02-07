Amazon обогнала Samsung в продажах планшетов

Amazon обогнала Samsung в продажах планшетов

По данным отчета IDC, Amazon преуспела в продажах планшетных компьютеров в четвертом квартале прошлого года. Она серьезно обогнала фирму Samsung из-за больших скидок.

Хотя в прошлом году iPads все еще были самыми популярными планшетами среди потребителей, а 9,7-дюймовый iPad и iPad Pro продавали множество единиц, Amazon показала наибольший рост среди пяти крупнейших компаний-производителей.

Она предлагала крутые скидки на свои Fire Tablets. Например, такие продукты, как Fire HD 8, Fire HD 10, Kindle и Kindle Paperwhite, снизились в цене по крайней мере на 30 долларов США во время Черной пятницы.

В четвертом квартале Samsung Tab A и E также не доработали. Huawei заняла четвертое место, отчасти потому, что ее планшеты имеют сотовую связь.

Lenovo также объединила пять крупнейших компаний, предлагая планшеты в более низком ценовом диапазоне.

Интересно, что Amazon лучше справлялась во время курортного сезона. Возможно, это из-за Черной пятницы и скидок Cyber Monday.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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