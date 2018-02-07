Lenovo отзывает пожароопасные ноутбуки ThinkPad X1 Carbon

В связи с риском возгорания компания Lenovo объявила о добровольном отзыве ноутбуков ThinkPad X1 Carbon пятого поколения.

После нескольких жалоб владельцев на перегрев аккумулятора, было обнаружено, что батарея портативного компьютера может быть повреждена из-за незакреплённого винта. Это может привести к перегреву аккумулятора и его возгоранию.