Lenovo отзывает пожароопасные ноутбуки ThinkPad X1 Carbon

В связи с риском возгорания компания Lenovo объявила о добровольном отзыве ноутбуков ThinkPad X1 Carbon пятого поколения.
После нескольких жалоб владельцев на перегрев аккумулятора, было обнаружено, что батарея портативного компьютера может быть повреждена из-за незакреплённого винта. Это может привести к перегреву аккумулятора и его возгоранию.
Выяснилось, что к взрывоопасным относятся около 78 тысяч ноутбуков в США и 5500 в Канаде. Проблемные лэптопы были выпущены с декабря 2016 года по октябрь 2017 года и имеют номера 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4. Проверить, подлежит ли ноутбук программе отзыва, можно на