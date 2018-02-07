Хромбук CTL J41 получил мощный корпус и неплохую начинку

Официально анонсирован новый мобильный компьютер CTL J41 – хромбук с программной платформой Chrome OS от Google. Лэптоп создан в первую очередь для образовательных учреждений, что выражается в наличии у него усиленного корпуса.

CTL J41

По официальным данным, CTL J41 можно уронить с высоты до 1 метра и даже пролить на него воду или иную жидкость, и это никак не повредит его. В базовой версии компьютер поставляется с обычным экраном на 11,6 дюйма (разрешение неизвестно), а в качестве опции доступен сенсорный дисплей с возможностью поворота на 180 градусов. У CTL J41 пока нет цены, но есть аппаратная платформа Intel Apollo Lake в лице процессора Intel Celeron N3350 или N3450 на выбор, оба со встроенной видеокартой Intel HD 615.

Процессоры дополнены 4 или 8 Гб оперативной памяти, что не так уж и мало, а вот встроенный накопитель вместительным назвать нельзя – 16 или 32 Гб в зависимости от версии. К счастью, есть слот microSD, рядом с которым расположены два порта USB 3.0 и парочка USB-C. Также у CTL J41 есть HD-камера прямо над дисплеем для Скайпа и других мессенджеров. Старт продаж нового защищенного хромбука должен состояться до конца текущего квартала в большинстве стран мира.

Максим Мишенев, MobileDevice


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