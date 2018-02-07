Монитор LG 32UD60-B может в 4К и поддерживает AMD FreeSync

Компания LG анонсировала большой монитор 32UD60-B для геймеров с продвинутыми игровыми возможностями. В пресс-релизе сразу упомянута матрица VA с поддержкой разрешения Ultra HD или 4К, а также есть информация о поддержке технологии AMD FreeSync.

LG 32UD60-B

Монитор LG 32UD60-B получил диагональ 32 дюйма и время отклика матрицы всего 4 миллисекунды, что более чем достаточно для всех современных игр без исключения. Углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали пригодятся при просмотре фильмов, а 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 оценят фотошоперы, так что монитор вполне можно считать универсальным.

К прочим характеристикам LG 32UD60-B относятся яркость 300 единиц и контрастность 3000:1, плюс у него есть система защиты глаз пользователя и технология Black Stabilizer, за счет которой можно увидеть темные детали изображения, а это точно пригодится во многих игрушках. Но даже это еще не все: у монитора есть встроенные 5-ваттные динамики и подставка с регулировкой угла наклона и высоты расположения экрана. LG 32UD60-B подключается к ПК по DP 1.2 или HDMI 2.0, и в продажу он поступит до конца текущего квартала. Стоимость модели будет уточнена немного позже.

Максим Мишенев, MobileDevice


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