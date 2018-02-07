FiiO M7 – аудиоплеер для настоящих меломанов

Анонсирован новый портативный аудиоплеер FiiO M7 для тех, кто ценит качественную музыку и не может слушать любимые треки на смартфоне. Устройство получило поддержку LDAC и DSD и процессор Samsung 7270, а также дискретный ЦАП ES9018Q2C.

FiiO M7

Плеер FiiO M7 располагает экраном на 3,2 дюйма со сравнительно высоким разрешением 800х480 пикселей, как у смартфонов 5-летней давности. Несмотря на то, что музыка во FLAC весит немало, встроенной памяти здесь всего 2 Гб, но зато есть слот microSD под карты до 512 гигабайтов, так что для получения возможности носить с собой много песен придется потратиться дополнительно. В арсенале есть модуль Bluetooth 4.2 для подключения беспроводных наушников и интерфейс USB-C для зарядки и подключения компьютеру.

Емкость встроенного в FiiO M7 аккумулятора не уточняется, но известно, что батареи хватит на 20 часов воспроизведения музыки или на 40 дней работы в режиме ожидания. На данный момент у FiiO M7 нет ни даты релиза, ни рекомендуемой стоимости, и что-то слишком уж много тайн вокруг этого гаджета – с таким подходом гораздо проще купить любой другой плеер из класса Hi-End, уже имеющийся в свободной продаже.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
В продажу поступили новые iMac Pro с 18-ядерными процессорамиВ продажу поступили новые iMac Pro с 18-ядерными процессорами
Представлена доступная версия ноутбука Microsoft Surface LaptopПредставлена доступная версия ноутбука Microsoft Surface Laptop
Microsoft выпустила «бюджетный» Surface Book 2Microsoft выпустила «бюджетный» Surface Book 2
Владельцы Surface Pro 4 решили проблему мерцания экрана заморозкой планшетаВладельцы Surface Pro 4 решили проблему мерцания экрана заморозкой планшета
Колонка Apple HomePod оказалась не такой уж умнойКолонка Apple HomePod оказалась не такой уж умной
Блок рекламы


Похожие новости
Новую VR-камера Samsung создали для настоящих профессионаловНовую VR-камера Samsung создали для настоящих профессионалов
Фитнес-трекер Garmin Forerunner 735XT создан для настоящих спортсменовФитнес-трекер Garmin Forerunner 735XT создан для настоящих спортсменов
Корпуса Lian Li Open Air созданы для настоящих эстетовКорпуса Lian Li Open Air созданы для настоящих эстетов
Новый ЦАП Schiit Fulla создан для настоящих меломановНовый ЦАП Schiit Fulla создан для настоящих меломанов
Geek Wave –«лучший в мире» аудиоплеер (видео)Geek Wave –«лучший в мире» аудиоплеер (видео)
Представлен брутальный планшет Xplore Bobcat для настоящих мужчинПредставлен брутальный планшет Xplore Bobcat для настоящих мужчин
Монитор LG 23EA53VB для настоящих эстетовМонитор LG 23EA53VB для настоящих эстетов
Oscilloscope Watch – часы-осциллограф для настоящих гиков (видео)Oscilloscope Watch – часы-осциллограф для настоящих гиков (видео)
Анонс платы Biostar Hi-Fi H61S3 для меломановАнонс платы Biostar Hi-Fi H61S3 для меломанов
USB-флешка от Strontium для меломанов за рулёмUSB-флешка от Strontium для меломанов за рулём
Последние новости
Подгружаем последние новости