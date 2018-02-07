FiiO M7 – аудиоплеер для настоящих меломанов

Анонсирован новый портативный аудиоплеер FiiO M7 для тех, кто ценит качественную музыку и не может слушать любимые треки на смартфоне. Устройство получило поддержку LDAC и DSD и процессор Samsung 7270, а также дискретный ЦАП ES9018Q2C.



Плеер FiiO M7 располагает экраном на 3,2 дюйма со сравнительно высоким разрешением 800х480 пикселей, как у смартфонов 5-летней давности. Несмотря на то, что музыка во FLAC весит немало, встроенной памяти здесь всего 2 Гб, но зато есть слот microSD под карты до 512 гигабайтов, так что для получения возможности носить с собой много песен придется потратиться дополнительно. В арсенале есть модуль Bluetooth 4.2 для подключения беспроводных наушников и интерфейс USB-C для зарядки и подключения компьютеру.



Емкость встроенного в FiiO M7 аккумулятора не уточняется, но известно, что батареи хватит на 20 часов воспроизведения музыки или на 40 дней работы в режиме ожидания. На данный момент у FiiO M7 нет ни даты релиза, ни рекомендуемой стоимости, и что-то слишком уж много тайн вокруг этого гаджета – с таким подходом гораздо проще купить любой другой плеер из класса Hi-End, уже имеющийся в свободной продаже.