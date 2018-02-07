Lenovo отзовет ноутбуки ThinkPad X1 Carbon из-за риска возгорания

Китайские топовые ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Carbon, представленные совсем недавно и пользующиеся спросом, хороши всем, кроме своей надежности. Как оказалось, они подвержены риску возгорания, в связи с чем Lenovo начала кампанию по их отзыву во всем мире.

ThinkPad X1 Carbon

Проблема, как и в случае с Samsung Note 7, кроется в аккумуляторе, но если корейский смартфон получил изначально бракованную батарею, но у Lenovo ThinkPad X1 Carbon взрыв может вызвать неправильно установленный винт крепления. Как это может влиять на работу АКБ, в пресс-релизе Lenovo не сказано, но якобы из-за него батарейка начинает сильно греться, а это потенциальная угроза возгорания. Напомним, что к характеристикам Lenovo ThinkPad X1 Carbon относится экран Quad HD на 14 дюймов, плюс у него есть SSD на 1 терабайт и процессор Intel Core i7-7600U вместе с оперативной памятью до 16 гигабайтов. Словом, это недешевый ноутбук, и вдвойне неприятно, что более доступные мобильные ПК оказались еще и более надежными.

Всего будет отозвано 83 000 экземпляров Lenovo ThinkPad X1 Carbon пятого поколения, произведенных в период с декабря 2016 по октябрь 2017 года. Если вы являетесь владельце такого лэптопа, вам следует посетить сайт Lenovo и по серийному номеру понять, нужно ли везти свой компьютер в ремонт. Все расходы по ремонту Lenovo возьмет на себя.

Максим Мишенев, MobileDevice


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