Анонсирован фотоаппарат Olympus Pen E-PL9

Камера Olympus Pen E-PL9 сегодня получила официальный анонс, и разработчики подтвердили все слухи о ней, в том числе ее дизайн. Новинка относится к семейству беззеркальных фотоаппаратов, что объясняет ее компактные размеры и высокую стоимость.



Купить Olympus Pen E-PL9 получится уже в марте в черном, серебристом и коричневом цветах корпуса, исполненного в стиле ретро. За «тушку» придется отдать 550 евро, а комплект с объективом 14-42 миллиметра обойдется в 700 евро. Фотокамера основана на матрице Live MOS с разрешением 16 Мп, которая работает в паре с процессором TruePic VII. Olympus Pen E-PL9 располагает 121-точечным автофокусом с минимальным временем срабатывания и трехосевой системой стабилизации. В наличии горячий башмак и поддержка записи видео 4К или Ultra HD на частоте до 30 кадров в секунду, но также есть режимы Full HD и просто HD.

