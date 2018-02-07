Анонсирован фотоаппарат Olympus Pen E-PL9

Камера Olympus Pen E-PL9 сегодня получила официальный анонс, и разработчики подтвердили все слухи о ней, в том числе ее дизайн. Новинка относится к семейству беззеркальных фотоаппаратов, что объясняет ее компактные размеры и высокую стоимость.

Olympus Pen E-PL9

Купить Olympus Pen E-PL9 получится уже в марте в черном, серебристом и коричневом цветах корпуса, исполненного в стиле ретро. За «тушку» придется отдать 550 евро, а комплект с объективом 14-42 миллиметра обойдется в 700 евро. Фотокамера основана на матрице Live MOS с разрешением 16 Мп, которая работает в паре с процессором TruePic VII. Olympus Pen E-PL9 располагает 121-точечным автофокусом с минимальным временем срабатывания и трехосевой системой стабилизации. В наличии горячий башмак и поддержка записи видео 4К или Ultra HD на частоте до 30 кадров в секунду, но также есть режимы Full HD и просто HD.

Olympus Pen E-PL9

В камеру встроена выдвижная ксеноновая вспышка, есть выходы HDMI и USB, а также модуль Bluetooth для удаленного управления процессом съемки и передачи данных, к примеру, на смартфон. Как можно заметить, экран Olympus Pen E-PL9 можно поворачивать на 180 градусов, что позволяет делать с помощью этой камеры селфи.

Максим Мишенев, MobileDevice


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