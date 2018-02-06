15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

Vuzix Blade

15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

Небольшая публичная компания производит одни из самых привлекательных устройств на рынке. Пока что Android-очки продаются только в формате «наборов для разработчиков» по цене $1500. В ближайшем будущем Vuzix обещают добавить модели поддержку голосового ассистента Alexa от Amazon, пишут AIN.UA.

Статус: в разработке, создатели говорят о выходе на потребительский рынок летом.

Vue Smart Glasses

15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

Разработка Vue лишена дисплея — фактически это пара костных наушников, которые упакованы в оправу. Устройство подключается к смартфону и отправляет аудиоуведомления, позволяет совершать звонки при помощи тач-жестов, а также встроенного интерфейса.

Статус: на этапе получения предзаказов. Компания говорит, что у нее более 25 000 бекеров.

Epson Moverio BT-300

15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

Компания, занимающаяся принтерами, также выпустила собственный вариант. Очки Moverio созданы для пилотов дронов, позволяя выводить изображение с камеры, не заслоняя всего поля зрения. Устройство обладает необычным дизайном, но зато уже доступно для покупки.

Статус: продаются по цене $699.

Rokid Glass

15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

Китайский стартап показал первый прототип своих AR-очков на CES 2018. Они оборудованы собственным вычислительным модулем и могут обращаться к смартфону за дополнительными вычислениями или передачей данных. Rokid предлагают только один дисплей дополненной реальности, а также испытывают проблемы с обеспечением широкого угла видения. Кроме того, разработчики пока не внедрили поддержку голосовых команд. Однако после получения $100 млн инвестиций у разработки все шансы на успех.

Статус: в разработке.

ODG R8

15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

TechCrunch называют эти смарт-очки одними из лучших в отношении использованной оптики, а также качества сборки. Ранее ODG продали Microsoft патент для разработки HoloLens на $150 млн, поэтому уже располагают опытом разработки подобных устройств. Но по поводу R8 публично доступной информации практически нет.

Статус: первые партии для разработчиков начнут отправлять зимой.

Intel Vaunt

15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

Эти очки — одни из самых легких и элегантных на рынке. Отчасти это результат того, что почти все серьезные вычисления будут совершаться на смартфоне. Однако уменьшить размеры удалось и благодаря использованию оригинальной дисплейной технологии — монохромный проектор выводит картинку прямо на сетчатку глаза.

Статус: в разработке.

Madgaze Vader

15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

Mad Gaze — еще один стартап, который собирается переиграть Apple в индустрии развлекательного AR. Как и многие другие, они делают акцент на просмотре фильмов и гейминге в новом окружении. Отсюда и очевидный форм-фактор устройства, хотя журналист TechCrunch пожаловался на габариты очков.

Статус: в разработке, компания говорит о планах начать поставки в апреле.

Garmin Varia Vision

15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

Фокус Garmin на гаджетах сформировал подход к разработке устройства дополненной реальности. Это небольшая клипса, использовать которую можно с существующими очками — потребуется лишь откалибровать положение дисплея. Varia умеет показывать карты, а также статус тренировочного процесса.

Статус: продаются по цене в $399

LaForge Shima

15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

Не обольщайтесь — на картинке изображен просто рендер, а реальные прототипы устройства гораздо больше. LaForge обещают упаковать камеру и дисплей в элегантное оформление, а также оставить простор для персонализации. И хотя стартап получил сотни предзаказов, компания продолжает поиск финансирования для реализации своих планов.

Статус: существует альфа-версия, предзаказы принимают по $590.

Daqri Smart Glasses

15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

Daqri — один из немногих стартапов-единорогов в мире AR, однако вместо потребительского рынка он сфокусировался на корпоративных заказах. Нынешняя версия гораздо легче первых прототипов, но все равно состоит из громоздкого шлема и вычислительного блока, который работает на процессоре от Intel.

Статус: продается корпоративным клиентам по $5000 за комплект.

Solos

15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

Умные часы специально для велосипедистов. Расположение дисплея напоминает то, что было у Google Glass. Но для спортсменов это действительно удобный формат, поскольку в случае необходимости они легко смогут убрать «надстройку» и освободить поле зрения.

Статус: в разработке, компания говорит о релизе в первом квартале 2018-го по цене в $499

Google Glass (Enterprise Edition)

15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

Самые известные очки из списка, которые были представлены четыре года назад и привлекли огромное внимание. Устройство опередило свое время и ушло с потребительского рынка. Зато Glass выжили в корпоративном сегменте. Компания даже обновила их, сделав очки более легкими и удобными.

Статус: доступны для корпоративных партнеров Google.

Everysight Raptor

15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

И снова очки для велоспорта. Их электронная начинка расположена спереди, благодаря чему можно делать фотографии. Работает устройство до восьми часов от аккумулятора.

Статус: продаются по инвайтам, цена $499.

Snap Spectacles

15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

Несмотря на внимание прессы и покупателей, первый заход Snap на рынок носимых аксессуаров быстро обернулся провалом — у компании остались миллионы нераспроданных очков. Возможности Spectacles тоже невелики. Благодаря камерам в оправах, они умеют записывать короткие сферические ролики, которые потом доступны для публикации в Snapchat.

Статус: продаются за $129.

Magic Leap One

15 компаний, которые производят очки дополненной реальности

Компания обещает когда-то упаковать свою разработку в формат компактных солнечных очков, но пока что комплект состоит из шлема и вычислительного блока. Используя технологию обработки светового поля, Magic Leap пробуют добиться невиданной реалистичности (кажется, успешно), но подробностей об устройстве немного.

Статус: по заявлениям компании, «поставки начнутся в 2018 году».


Михаил Сапитон, AIN


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