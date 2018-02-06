Ноутбук LG премиум-класса поступит в продажу

Ноутбук LG премиум-класса поступит в продажу

LG объявила о выпуске своего тонкого и легкого ноутбука, который рассчитана на работу в течение всего дня в условиях, где конкуренты могут не выдержать.

15,6-дюймовый ноутбук сери Z980 имеет толщину всего 0,7 дюйма, весит он 2,4 фунта. Он прошел через семь испытаний стойкости.

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7 от Intel 8-го поколения, он может иметь 1 ТБ твердотельного накопителя и до 16 ГБ системной памяти.

LG оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с поддержкой Full HD IPS и сенсорным экраном, поддерживаемым Intel UHD Graphics 620.

Аккумулятор 72 Вт может продержаться полный рабочий день за один заряд (до 16,5 часов). Этот ноутбук был проверен на стандарты MIL-STD 910G. На него распыляли соленую воду, он был подвергнут испытаниям с низкими и высокими температурами. Также они должны были работать при низком давлении.

LG теперь доступен по рекомендованной розничной цене в 1 999,99 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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