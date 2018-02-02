В продажу поступили новые iMac Pro с 18-ядерными процессорами

Компания Apple сообщила о старте продаж топовых модификаций компьютера iMac Pro в моноблочном исполнении, которые на момент релиза самой модели не были доступны. В этом варианте исполнения используются процессоры Intel Xeon с огромным количеством ядер – их здесь сразу 18.

iMac Pro

Пока что флагманские версии iMac Pro не доступны в рознице – их лишь только начали отгружать, и первыми их получат те, кто ранее оставил заказ на них с полной или частичной предоплатой. По мнению экспертов, в сетях распространения яблочные моноблоки появятся ближе к концу текущего месяца, так что ждать осталось недолго. Стоит iMac Pro с 18-ядерным процессором от 7400 долларов США при покупке на официальном сайте Apple.

Оформить заказ на моноблок можно и сейчас, но время ожидания доставки составит в районе трех недель. Напомним, что в этом году Apple может показать совершенно новый компьютер Mac Pro, который не обновлялся с 2013 года. Его не следует путать с iMac Pro – это моноблок, тогда как Mac Pro относится к категории системных блоков. В этом году он станет модульным, но сохранит компактные размеры, и его покупатели смогут оценить не только уникальный дизайн, но также возможность самостоятельно замены видеокарты, оперативной памяти и накопителя.

Максим Мишенев, MobileDevice


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