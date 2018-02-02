Panasonic анонсировала неубиваемый планшет ToughPad FZ-G1

Компания Panasonic на этой неделе порадовала новым планшетным компьютером ToughPad FZ-G1 из числа неубиваемых. Он раз в 10 прочнее обычных планшетов и может использоваться там, где мобильной техники вообще быть не должно, если нет желания потерять ее и пойти в магазин за новой.



Планшет Panasonic ToughPad FZ-G1 соответствует стандарту ATEX Zone 2, что позволяет эксплуатировать его во взрывоопасных средах, плюс у него есть сертификат MIL STD 810G – компьютер можно ронять с высоты хоть 2 метра. Подкачала лишь защита от воды: применяется стандарт IP65, то есть пыль внутрь него не попадет, а вот вода проникнуть все же может.



Стоит новый Panasonic ToughPad FZ-G1 за счет своей повышенной прочности немало, от 3030 долларов США , и в цену уже входят сканер штрих-кодов, батарея на 14 часов автономной работы на предельных нагрузках, ОС Windows 10 и процессор Intel Core i5-6300U поколения Skylake. Экран компьютера имеет диагональ 10,1 дюйма (разрешение не установлено), а на корпусе есть порты USB 2.0, слот microSD и сетевая карта Ethetnet. В Panasonic ToughPad FZ-G1 встроен GPS-ресивер, а под экраном есть физические кнопки управления. Релиз планшета состоится в этом месяце.