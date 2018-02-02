Panasonic анонсировала неубиваемый планшет ToughPad FZ-G1

Компания Panasonic на этой неделе порадовала новым планшетным компьютером ToughPad FZ-G1 из числа неубиваемых. Он раз в 10 прочнее обычных планшетов и может использоваться там, где мобильной техники вообще быть не должно, если нет желания потерять ее и пойти в магазин за новой.

ToughPad FZ-G1

Планшет Panasonic ToughPad FZ-G1 соответствует стандарту ATEX Zone 2, что позволяет эксплуатировать его во взрывоопасных средах, плюс у него есть сертификат MIL STD 810G – компьютер можно ронять с высоты хоть 2 метра. Подкачала лишь защита от воды: применяется стандарт IP65, то есть пыль внутрь него не попадет, а вот вода проникнуть все же может.

Стоит новый Panasonic ToughPad FZ-G1 за счет своей повышенной прочности немало, от 3030 долларов США, и в цену уже входят сканер штрих-кодов, батарея на 14 часов автономной работы на предельных нагрузках, ОС Windows 10 и процессор Intel Core i5-6300U поколения Skylake. Экран компьютера имеет диагональ 10,1 дюйма (разрешение не установлено), а на корпусе есть порты USB 2.0, слот microSD и сетевая карта Ethetnet. В Panasonic ToughPad FZ-G1 встроен GPS-ресивер, а под экраном есть физические кнопки управления. Релиз планшета состоится в этом месяце.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Камера Google Clip поступила в продажуКамера Google Clip поступила в продажу
Док-станция Icy Dock ToughArmor MB607SP-B увеличит количество HDD в вашем компьютереДок-станция Icy Dock ToughArmor MB607SP-B увеличит количество HDD в вашем компьютере
Беспроводную клавиатуру Azio Retro Classic снабдили круглыми кнопкамиБеспроводную клавиатуру Azio Retro Classic снабдили круглыми кнопками
В ноутбуке NEC LaVie Note Mobile не нашлось портов USВ-СВ ноутбуке NEC LaVie Note Mobile не нашлось портов USВ-С
Фотокомпакт Fujifilm X-A5 показался на первом рендереФотокомпакт Fujifilm X-A5 показался на первом рендере
Блок рекламы


Похожие новости
Владельцы Surface Pro 4 решили проблему мерцания экрана заморозкой планшетаВладельцы Surface Pro 4 решили проблему мерцания экрана заморозкой планшета
HTC анонсировала VR-гарнитуру Vive Pro и беспроводной адаптер для ViveHTC анонсировала VR-гарнитуру Vive Pro и беспроводной адаптер для Vive
CES 2018: Panasonic Lumix DC-GH5S с 10,2-Мп сенсоромCES 2018: Panasonic Lumix DC-GH5S с 10,2-Мп сенсором
CES 2018: фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5S представлен официальноCES 2018: фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5S представлен официально
CES 2018: Lenovo представила Windows-планшет MiiX 630 на базе Qualcomm SnapdragonCES 2018: Lenovo представила Windows-планшет MiiX 630 на базе Qualcomm Snapdragon
CES 2018: HP представила планшет, ноутбук-трансформер и 3D-камеруCES 2018: HP представила планшет, ноутбук-трансформер и 3D-камеру
Представлен планшет Lenovo Tablet 10Представлен планшет Lenovo Tablet 10
Фотокамеру Panasonic Lumix DC-GH5s показали на новых пресс-рендерахФотокамеру Panasonic Lumix DC-GH5s показали на новых пресс-рендерах
Графический планшет Huion Graphic 1060PLUS пробудит в вас талант художникаГрафический планшет Huion Graphic 1060PLUS пробудит в вас талант художника
Планшет Huawei MediaPad M5 обзаведется современной начинкойПланшет Huawei MediaPad M5 обзаведется современной начинкой
Последние новости
Подгружаем последние новости