Apple AirPods вызывают головные боли у пользователей

В декабре 2016 года компания Apple выпустила свои беспроводные наушники AirPods, и с тех пор они стали очень популярны. С их помощью можно не только слушать музыку и совершать телефонные вызовы, но и использовать Siri и выполнять другие интересные задачи.

Теперь владельцы AirPods на форумах жалуются на то, что после использования беспроводных наушников у них появляются головные боли. Один из пользователей гарнитуры написал на форуме Apple :

«Я ждал AirPods, но был обеспокоен тем, подойдут ли они моим ушам, так как я не мог нормально носить проводные EarPods. Я хотел просто вставить их в мои уши, чтобы потом не ловить их. Мне нравилось это чувство свободы, нравился звук и удобство использования. Однако я стал чувствовать давления в висках, а затем оно переросло в постоянные головные боли. Они, казалось, медленно исчезали, когда я прекращал использовать AirPods. Затем я снова вставлял наушники, после чего давление и головные боли возобновлялись».

И подобных сообщений от владельцев AirPods большое количество. Еще в сентябре 2016 года профессор медицины Джоэл Московиц из Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли, предупреждал, что микроволновое излучение AirPods может вредно сказаться на здоровье их владельцев:

«Это то же самое, что установить рядом с мозгом микроволновое светоизлучающее устройство.»

Тогда представитель пресс-службы технологического гиганта ответил: «Продукты Apple всегда тестируются для удовлетворения всех требований безопасности». На многочисленные жалобы владельцев AirPods «яблочная» корпорация пока не отреагировала.