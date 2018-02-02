Владельцы Surface Pro 4 решили проблему мерцания экрана заморозкой планшета

Многие владельцы планшетов Surface Pro 4 от Microsoft столкнулись с проблемой мерцания дисплеев. Как сообщает веб-сайт «Flickergate», с «багом» уже столкнулось 1600 человек.
Некоторые владельцы Surface Pro 4 обнаружили, что решить возникшую проблему можно весьма необычным способом. если положить планшет в морозильную камеру на 10 минут, то в течении последующих 30 минут устройство будет работать без каких-либо проблем.
Мерцание экрана Surface Pro 4 это проблема аппаратного обеспечения, и возникает когда планшет перегревается. Microsoft уже осведомлена о возникшей проблеме, но до сих пор не предприняли никаких действий для ее устранения. К сожалению, данная ошибка проблема, как правило, возникает после окончания срока гарантии. Пользователи вынуждены платить $800 за гарантийный обмен устройства.