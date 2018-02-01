Клавиатура Corsair K68 RGB защищена от влаги

Фирма Corsair презентовала новую клавиатуру K68 RGB для геймеров, рассчитанную на очень неаккуратных пользователей. Модель сама по себе продвинутая, о чем свидетельствует наличие механических переключателей и многозонной подсветки, но еще у нее есть защита от влаги и пыли.



Впрочем, данный параметр у Corsair K68 RGB, прямо скажем, маркетинговый – защита реализована по стандарту IP32, так что проливать на клавиатуру большое количество жидкости все же не стоит. К числу достоинств новинки можно приписать наличие кнопок управления звуком и медиаплеером, а также надежность переключателей – по 50 миллионов нажатий у каждого.



В комплекте с Corsair K68 RGB поставляется фирменная утилита Corsair Utility Engine, в которой производятся настройки подсветки, макросов и других параметров, а подключается клавиатура по стандартному разъему USВ с частотой опроса 1000 Гц, так что к современным МакБукам без адаптеров ее уже не подключить. Corsair K68 RGB весит 1,4 кг и стоит около 120 долларов США при размерах 455х170х40 миллиметров, и в продажу он поступит уже в этом квартале в комплекте со съемной подставкой под запястья.