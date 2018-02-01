Компания Samsung займется выпуском чипов ASIC для майнинга

Samsung расширяет направление по производству процессоров. В этом году компания займется производством ASIC`ов для майнинга криптовалют. Об этом рассказал TechCrunch официальный представитель компании Samsung. , пишут AIN.UA

В 2017 году корпорация заработала на выпуске чипов более $69,1 млрд, став мировым лидером и обогнав по заработкам Intel, которая за аналогичный период отчиталась о $62,8 млрд прибыли. Теперь корейский производитель займется производством оборудования, оптимизированного для добычи криптовалют. Пока в компании не говорят о потенциальной доходности из-за новизны рынка: спрогнозировать ее затруднительно.

Спецификации устройств не раскрываются. Южнокорейская пресса сообщает, что производственным партнером Samsung стала тайваньская TSMC, известная по партнерству с Apple. Компания также имеет опыт сотрудничества с фирмами, занимающимися майнингом (вроде Bitmain) — спрос на специализированную подобную технику позволил TSMC заработать до $400 млн в последнем финансовом квартале.

Известно, что Samsung будет выпускать чипы ASIC. В отличие от традиционных мобильных и десктопных процессоров, такие чипы рассчитаны на одну вычислительную задачу. Это позволяет ускорить ее выполнение.

Для Samsung выпуск ASIC будет не первым шагом в отношении майнинга: ранее инженеры компании собрали ферму для добычи криптовалют из 40 старых Galaxy S5.


Михаил Сапитон, AIN


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