Компания Samsung займется выпуском чипов ASIC для майнинга
Samsung расширяет направление по производству процессоров. В этом году компания займется производством ASIC`ов для майнинга криптовалют. Об этом
В 2017 году корпорация заработала на выпуске чипов более $69,1 млрд, став мировым лидером и обогнав по заработкам Intel, которая за аналогичный период отчиталась о $62,8 млрд прибыли. Теперь корейский производитель займется производством оборудования, оптимизированного для добычи криптовалют. Пока в компании не говорят о потенциальной доходности из-за новизны рынка: спрогнозировать ее затруднительно.
Спецификации устройств не раскрываются. Южнокорейская пресса
Известно, что Samsung будет выпускать чипы ASIC. В отличие от традиционных мобильных и десктопных процессоров, такие чипы рассчитаны на одну вычислительную задачу. Это позволяет ускорить ее выполнение.
Для Samsung выпуск ASIC будет не первым шагом в отношении майнинга: ранее инженеры компании собрали ферму для добычи криптовалют из 40 старых Galaxy S5.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
31.01.2018 13:28