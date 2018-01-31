Фотоаппарат Fujifilm X-A5 представлен официально

Состоялся официальный анонс нового компактного фотоаппарата Fujifilm X-A5, буквально несколько дней назад показавшегося на первом и единственном на тот момент рендере. Камера относится к сегменту беззеркальных и заменяет собой модель Fujifilm X-A3 образца 2016 года.

Fujifilm X-A5

Фотоаппарат Fujifilm X-A5 наделен ретро-дизайном, мода на который никогда не проходит, и внутри его корпуса имеется CMOS-сенсор APS-C на 24,2 мегапикселя. Чувствительность ISO варьируется от 100 до 51200 единиц, а диапазон выдержек равен от 1/32000 до 30 секунд. Камера снабжена системой фазового автофокуса и функцией серийной съемки до 6 кадров в секунду при максимальном разрешении каждого снимка. Фотоаппарат Fujifilm X-A5 пишет видео в формате 4К на частоте 15 кадров в секунду и Full HD на 60, 50 и 24 кадрах в секунду.

Fujifilm X-A5

Сенсорный дисплей здесь располагает диагональю 3 дюйма и может поворачиваться на 180 градусов для получения селфи, хотя их можно делать и на смартфон. Новинка весит 360 граммов вместе с батареей на 450 снимков и обладает размерами всего 117х68х40 миллиметров. Стоимость Fujifilm X-A5 вместе с оптикой XC 15045 F3.5-5.6 OIS Power Zoom составляет ровно $600, и в нее входят стереомикрофон, слот под карты SDXC, порт USB 2.0, выход mini-HDMI, а также модули Bluetooth 4.1 и WI-FI 802.11n.

Максим Мишенев, MobileDevice


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