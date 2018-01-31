MSI Vigor GK40 Combo: набор геймерских аксессуаров

Компания MSI постепенно завоевывает рынок игровых компьютеров и ноутбуков, а также аксессуаров к ним. Сегодня она представила комплект Vigor GK40 Combo, в составе которого имеются проводная мышь и клавиатура с подсветкой, и, судя по характеристикам, создавался этот набор для начинающих геймеров.



Клавиатура из состава MSI Vigor GK40 Combo относится к мембранному типу, и у нее есть подсветка с 18 миллионами оттенков, восемью эффектами и четырьмя уровнями яркости. Как сообщается, несмотря на наличие мембраны, новинка по ощущениям от нажатия кнопок напоминает механические модели. Подсветка здесь, к слову, шестизонная, и весит такая клавиатура 1,1 килограмма.

