MSI Vigor GK40 Combo: набор геймерских аксессуаров
Компания MSI постепенно завоевывает рынок игровых компьютеров и ноутбуков, а также аксессуаров к ним. Сегодня она представила комплект Vigor GK40 Combo, в составе которого имеются проводная мышь и клавиатура с подсветкой, и, судя по характеристикам, создавался этот набор для начинающих геймеров.
Клавиатура из состава MSI Vigor GK40 Combo относится к мембранному типу, и у нее есть подсветка с 18 миллионами оттенков, восемью эффектами и четырьмя уровнями яркости. Как сообщается, несмотря на наличие мембраны, новинка по ощущениям от нажатия кнопок напоминает механические модели. Подсветка здесь, к слову, шестизонная, и весит такая клавиатура 1,1 килограмма.
Комплектная мышь Clutch GM10 получила подключение по USB, оптический сенсор с разрешением от 800 до 2400 точек на дюйм и асимметричный дизайн корпуса. У грызуна есть штатная подсветка колесика прокрутки и логотипа, а также переключатели, способные выдержать по 10 миллионов срабатываний каждый. Мышка весит 105 граммов при размерах 125х64х43 миллиметра. Комплект MSI Vigor GK40 Combo поступит в продажу до конца первого квартала текущего года в большинстве стран мира. Стоимость набора будет сообщена дополнительно.
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