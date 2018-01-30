В ноутбуке NEC LaVie Note Mobile не нашлось портов USВ-С

Компания NEC анонсировала современный мобильный компьютер LaVie Note Mobile с очень компактными габаритами и небольшой массой. Именно уменьшение размеров и веса стало основной задачей разработчиков, и потому они забыли о такой важной вещи, как интерфейс USB-C.



В NEC LaVie Note Mobile нет не одного соответствующего порта, но зато он весит 920 граммов при размерах 289х198х17 миллиметров, располагая большим экраном на 12,5 дюйма с разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей. Внутри мобильного ПК стоит процессор Intel Core поколения Kaby Lake, седьмого по счету, и это может быть Core m3-7Y30, Core i5-7Y54 или Core i7-7Y75, а в самой бюджетной комплектации стоит и вовсе Celeron 3965Y. Объем оперативной памяти в ноутбуке достигает 8 гигабайтов DDR4, а емкость штатного твердотельного накопителя варьируется от 64 до 512 Гб.



На торцах корпуса NEC LaVie Note Mobile есть выход HDMI, слот под карты SD и пара портов USB 3.0, так что место под USВ-С вполне оставалось, и причин, по которым этих портов в итоге нет, мы найти не можем – видимо, NEC попросту решила сэкономить. В итоге NEC LaVie Note Mobile работает 12 часов на одном заряде и стоит от 965 до 1330 долларов США , и в цену входят ОС Windows 10 и сканер отпечатков пальцев.