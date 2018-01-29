Xiaomi показала новые ТВ-приставки Mi Box 4 и Mi Box 4c

Зачем переплачивать за Apple TV, когда есть намного более интересные и доступные альтернативы? Например, сегодня состоялся анонс ТВ-приставок Xiaomi Mi Box 4 и Mi Box 4c из Поднебесной, и они обе, несмотря на очень компактные размеры, справляются с обработкой видео в 4К 60 кадров в секунду.



Новинки Xiaomi Mi Box 4 и Mi Box 4c поддерживают разрешение Ultra HD или 3840х2160 точек и режим HDR, и старт их продаж намечен уже на 1 февраля, то есть купить их получится буквально на этой неделе. Обе приставки построены на неком процессоре от Amlogic с четырьмя ядрами по 1,5 ГГц каждое и видеокартой Mali неизвестной версии, частота которой достигает 750 МГц. По заверениям Xiaomi, такой однокристальной системы более чем достаточно для 4К-видео.



Приставки Xiaomi Mi Box 4 и Mi Box 4c получили 2 и 1 Гб оперативной памяти соответственно и по 8 Гб ROM у обеих. Есть выход HDMI 2.0a, вход под наушники порт USB 2.0 для подключения флешек и винчестеров, плюс есть модуль Wi-Fi 802.11n, а в старшей модели имеется еще и Bluetooth 4.1. Xiaomi Mi Box 4 и Mi Box 4c стоят 50 и 40 долларов США и поставляются с фирменной оболочкой PatchWall с зачатками искусственного интеллекта.