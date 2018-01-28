Беспроводную клавиатуру Azio Retro Classic снабдили круглыми кнопками

В январе прошлого года на CES 2017 была показана проводная клавиатура Azio Retro Classic с круглыми кнопками в стиле старых печатных машинок. Сегодня был представлен ее беспроводной вариант, который успешно отправился в розничные магазины.



Новая версия Azio Retro Classic подключается к ПК, ноутбуку или смартфону по Bluetooth и имеет все тот же ретро-дизайн, который так понравился многим. Чтобы клавиатура работала не просто долго, а очень долго, в нее встроили литий-ионную батарею емкость целых 6000 мАч, и ее заряда, по заверениям разработчиков, хватает на год работы. Разумеется, речь идет о режиме с выключенной подсветкой, которая в ней тоже имеется.



Клавиатуру Azio Retro Classic можно заряжать прямо от компьютера по интерфейсу USВ-С, и этот же кабель можно использовать для проводного соединения, так что новинка вполне себе универсальна. Однако за дизайн, отсутствие проводов, стиль и большой аккумулятор придется заплатить, и немало: при заказе с официального сайта такая клавиатура обойдется в $220 без учета стоимости доставки. Купить Azio Retro Classic можно в четырех цветах корпуса.