Фотокомпакт Fujifilm X-A5 показался на первом рендере

В этом году компания Fujifilm порадует всех ценителей качественной фототехники новой камерой X-A5. Модель относится к числу фотокомпактов, и сегодня в сеть выложили первый ее рендер, демонстрирующий ее очень небольшие габариты.



На изображении камера Fujifilm X-A5 предстала в светло-коричневом исполнении, хотя будут и другие варианты окраски. По рендеру сразу видна поддержка сменных объективов, и в данном случае установлена оптика Fujinon XC 15-45mm. Этот объектив войдет в базовый комплект поставки, то есть, вероятно, покупка одной лишь тушки не будет представляться возможной. Если оценивать дизайн, то нельзя не отметить сильное сходство Fujifilm X-A5 с предшествующей моделью Fujifilm X-A3, увидевшей свет в августе 2016 года.



По факту, камеры получили идентичный экстерьер, и разница заключается лишь в отсутствии селектора режима фокусировки, находившегося рядом с креплением объектива. Фотоаппарат Fujifilm X-A5 покажут уже совсем скоро – предположительно, его анонс состоится в ближайшие две недели, так что ждать осталось недолго. Модель относится к семейству беззеркальных и нацеливается на международный рынок.