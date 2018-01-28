Камера Google Clip поступила в продажу

Интернет-гигант Google отрапортовал о старте продаж камеры Clip, за которую в РоSSии в силу определенных законов можно увидеть небо в хэштегах. Это компактная видеокамера, анонсированная почти полгода назад, и сегодня она наконец-то поступила в розницу.

Google Clip

Google Clip, как и другая продукция Google, не продается в РоSSии, и переехать в места не столь отдаленные из-за нее можно по причине ее компактных размеров – люди в погонах могут счесть ее за устройство для скрытой слежки. Google Clip можно заказать на сайте компании, но цена на данный момент, несмотря на релиз, остается неизвестной. Новинка имеет 130-градусный угол обзора и матрицу на 12 честных мегапикселей, а весь контент она пишет на модуль памяти емкостью 16 гигабайтов.

Google Clip умеет записывать видео с частотой всего лишь 15 кадров в секунду, что делает ее технически устаревшей, но зато с точки зрения программного обеспечения это весьма интересный аксессуар. Дело в том, что Google Clip умеет самостоятельно выбирать моменты и время для съемки за счет специальных алгоритмов искусственного интеллекта, то есть это буквально камера, живущая своей жизнью. В режиме записи видео камера может проработать три часа на одном заряде.

Максим Мишенев, MobileDevice


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