Док-станция Icy Dock ToughArmor MB607SP-B увеличит количество HDD в вашем компьютере

Системный блок, каким бы большим он ни был, не может вместить в себя много накопителей, а если речь идет о Mini Tower, то и подавно. Но что делать, когда повествовательные фильмы о жизни Саши Грей стали занимать слишком много места? На этот случай есть док-станция Icy Dock ToughArmor MB607SP-B, которая встает на место оптического привода и решает все проблемы с нехваткой места.



Icy Dock ToughArmor MB607SP-B помещается в слот 5,25 дюйма и позволяет устанавливать до четырех накопителей в формате 2,5 дюйма, будь то жесткий диск или современный SSD. Более того, поддерживается горячая замена каждого из носителей, и в бокс можно поместить тонкий 7-дюймовый твердотельник или вместительный HDD толщиной до 15 миллиметров.



Icy Dock ToughArmor MB607SP-B поддерживает накопители с интерфейсами SAS и SATA III и сама подключается по SATA III к материнской плате, а чтобы носители не грелись, на них будет дуть 40-миллиметровый вентилятор. Он имеет две скорости вращения, и его можно полностью отключить. К сожалению, стоимость Icy Dock ToughArmor MB607SP-B пока не сообщается, но уже известна дата ее релиза: док-станция поступит в продажу уже до конца этого квартала.