Новая линейка ударопрочных хромбуков Dell Chromebook 5000 Series

Компания Dell представила новую линейку ударопрочных хромбуков Dell Chromebook 5000 Series, работающие на базе Chrome OS. Новинки в первую очередь предназначены для образовательных целей.

Dell Chromebook 5000 Series

В серию вошли устройства Chromebook 5190 в виде традиционных ноутбуков и гибридных гаджетов «два в одном». Во втором случае пользователи смогут вращать крышку с сенсорным экраном на 360 градусов для работы с компьютером в планшетном режиме.

Новинки линейки Dell Chromebook 5000 оснащены 11,6-дюймовыми сенсорными дисплеями. Аппаратной основой лэптопов стали процессоры Intel Celeron с двумя и четырьмя вычислительными ядрами. Говорится о наличии порта USB Type-C и о поддержке управления при помощи специального пера.

Время автономной работы девайсов составляет 13 часов. Так как основной целевой аудиторией станут учащиеся, разработчики особое внимание уделили прочности устройств. Ноутбуки смогут выдерживать падения с высоты до 1,2 метра на обычный пол или с высоты 0,75 метра – на стальную пластину.

Dell Chromebook 5190 будет доступен в феврале нынешнего года. Стоимость ноутбука составит от $289.


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