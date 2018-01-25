MSI Vortex W25 – настольная рабочая станция в очень тонком корпусе
Компания MSI разработала новый настольный компьютер Vortex W25, позиционируемый ею в качестве настольной рабочей станции. Это очень мощное решение, но главное в нем – это не производительность, а форм-фактор, поскольку в своем сегменте новинка вполне может считаться самой тонкой.
Размеры компьютера составили всего 279х331х43 миллиметра, так что он и правда очень тонкий, хотя внутри него стоит очень мощное железо. В частности, новый MSI Vortex W25 содержит до 64 Гб оперативной памяти, серверный процессор Intel Xeon, профессиональную видеокарту NVIDIA Quadro, заточенную под вычисления, а не под игры, и до трех твердотельных накопителей. Как MSI смогла уместить все это в столь компактном корпусе, остается загадкой, но все вполне работает и даже не перегревается, так что любители неттопов будут в восторге.
У MSI Vortex W25 пока что нет детального перечня характеристик, да и география его распространения наверняка будет сильно ограничена, но старт продаж этого компьютера состоится уже до конца второго квартала этого года. MSI Vortex W25 в качестве рабочей станции позволит быстро рендерить многочасовые ролики со сложным монтажом, создавать 3D-модели и выполнять другие виды работы, требующие множества компьютерных вычислений.
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