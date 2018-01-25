В монитор LG 27UK850-W встроили порт USB-C

Компания LG анонсировала новый монитор 27UK850-W с поддержкой разрешения Ultra HD или 4К и рядом интересных особенностей. В список интересностей можно отнести наличие порта USB-C в дополнение к стандартным USB 3.0, а также встроенную акустику – пару динамиков по 5 ватт каждый.

LG 27UK850-W

Экран монитора LG 27UK850-W получил диагональ 27 дюймов, 99-процентный охват цветового пространства sRGB и поддержку режима HDR 10, не говоря уже о повышенной до 350 единиц яркости и времени отклика 5 мс. Тип матрицы не сообщается, но, вероятно, это IPS или VA с контрастностью 1000:1 и динамической контрастностью 5 000 000:1. LG 27UK850-W поддерживает технологию AMD FreeSynс для видеоигр и защищает глаза путем снижения мерцания подсветки и доли синего цвета в ней.

В комплект с монитором входит подставка с возможностью регулировки углов наклона и поворота дисплея, но про настройку высоты его расположения в пресс-релизе упоминаний нет. Монитор весит 6 килограммов и поступит в продажу уже до конца этой зимы, но у него пока что нет розничной цены, как нет и старого разъема VGA – в наличии лишь современны DisplayPort и HDMI. LG 27UK850-W будет продаваться в большинстве стран мира.

Максим Мишенев, MobileDevice


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