Samsung показала новые SSD 860 Pro и 860 Evo

Компания Samsung анонсировала новые твердотельные накопители 860 Pro и 860 Evo для современных настольных и мобильных ПК. В их основе лежит новая память VNAND с 64 слоями, которая обеспечивает сравнительно высокую скорость передачи данных и повышенную надежность.



Название у памяти одно, но вот тип – разный: в Samsung 860 Pro стоят модули MLC, к надежности которых точно нет никаких претензий, тогда как 860 Evo использует память TLC, к которой возникают определенные вопросы. Скорость чтения достигает 560 Мб в секунду для обеих моделей, а скорость записи находится на уровне 530 Мб в секунду. Что касается параметра IOPS, то он находится в пределах 95000.



Серия Samsung 860 Pro включает в себя накопители в корпусе 2,5 дюйма с интерфейсом SATA III и могут вмещать от 256 Гб до 4 Тб информации, а серия Samsung 860 Evo, помимо 2,5-дюймовых SSD, также может предложить накопители М.2 и mSATA. Их емкость в зависимости от модификации варьируется от 250 гигабайтов и до 4 терабайтов. Все новинки от Samsung поступят в продажу уже до конца этого месяца, и на каждую из них распространяется фирменная гарантия сроком на 5 лет. SSD из серий Samsung 860 Pro и 860 Evo стоят от $140 и $95 соответственно.