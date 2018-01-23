Apple HomePod поступит в продажу 9 февраля
Первоначально планировалось выпустить Apple HomePod до конца 2017 года. И после небольшой задержки динамик наконец поступит в продажу 9 февраля по цене $349.
О HomePod впервые стало слышно еще в июне 2017 года на ежегодном мероприятии разработчиков Apple. В ноябре дата выпуска была отодвинута на 2018 год, без веской причины.
В Apple просто сказали, что ей нужно «немного больше времени», чтобы подготовиться.
Между тем и сейчас рынок смарт-динамиков становится все более и более переполненным.
В этом году пользователи увидели множество новых устройств на выставке CES, многие из которых с Google Assistant или Amazon Alexa. Apple имеет серьёзных конкурентов.
Фирма обещает высококачественный звук от своего динамика HomePod.
Apple говорит, что благодаря некоторой передовой аудиотехнике HomePod может измерять акустику комнаты, в которой он находится, и соответственно регулировать воспроизводимое звучание.
Известно, что HomePod будет работать с Apple Music и локальной библиотекой iTunes.
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23.01.2018 21:50