Apple HomePod поступит в продажу 9 февраля

Apple HomePod поступит в продажу 9 февраля

Первоначально планировалось выпустить Apple HomePod до конца 2017 года. И после небольшой задержки динамик наконец поступит в продажу 9 февраля по цене $349.

О HomePod впервые стало слышно еще в июне 2017 года на ежегодном мероприятии разработчиков Apple. В ноябре дата выпуска была отодвинута на 2018 год, без веской причины.

В Apple просто сказали, что ей нужно «немного больше времени», чтобы подготовиться.

Между тем и сейчас рынок смарт-динамиков становится все более и более переполненным.

В этом году пользователи увидели множество новых устройств на выставке CES, многие из которых с Google Assistant или Amazon Alexa. Apple имеет серьёзных конкурентов.

Фирма обещает высококачественный звук от своего динамика HomePod.

Apple говорит, что благодаря некоторой передовой аудиотехнике HomePod может измерять акустику комнаты, в которой он находится, и соответственно регулировать воспроизводимое звучание.

Известно, что HomePod будет работать с Apple Music и локальной библиотекой iTunes.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Микрокомпьютер Q-Stick получил 8 Гб оперативной памятиМикрокомпьютер Q-Stick получил 8 Гб оперативной памяти
Компания Apple собирается выпустить необычную зубную щеткуКомпания Apple собирается выпустить необычную зубную щетку
В продаже появится первая в мире карта microSD на 512 ГБВ продаже появится первая в мире карта microSD на 512 ГБ
Анонсированы трехмерные камеры Intel RealSense D415 и D435Анонсированы трехмерные камеры Intel RealSense D415 и D435
Ноутбуки VAIO S11 и VAIO S13 получили процессоры Intel Kaby Lake RНоутбуки VAIO S11 и VAIO S13 получили процессоры Intel Kaby Lake R
Блок рекламы


Похожие новости
Компания Apple собирается выпустить необычную зубную щеткуКомпания Apple собирается выпустить необычную зубную щетку
Apple не планирует обновлять MacBook ProApple не планирует обновлять MacBook Pro
Apple отметила юбилей MacBook AirApple отметила юбилей MacBook Air
Apple подтвердила уязвимость всех iPhone и компьютеровApple подтвердила уязвимость всех iPhone и компьютеров
Apple выпустит следующие AirPods во второй половине 2018 годаApple выпустит следующие AirPods во второй половине 2018 года
Apple купила стартап VRvana, разрабатывающий AR- и VR-гарнитуруApple купила стартап VRvana, разрабатывающий AR- и VR-гарнитуру
Настольный ПК Apple iMac Pro может получить процессор Apple A10Настольный ПК Apple iMac Pro может получить процессор Apple A10
Apple будет делать iPhone и MacBook из мусораApple будет делать iPhone и MacBook из мусора
Новый десктоп Apple показали на рендереНовый десктоп Apple показали на рендере
Microsoft Surface Book 2 поступил в продажуMicrosoft Surface Book 2 поступил в продажу
Последние новости
Подгружаем последние новости