Apple HomePod поступит в продажу 9 февраля

Первоначально планировалось выпустить Apple HomePod до конца 2017 года. И после небольшой задержки динамик наконец поступит в продажу 9 февраля по цене $349.

О HomePod впервые стало слышно еще в июне 2017 года на ежегодном мероприятии разработчиков Apple . В ноябре дата выпуска была отодвинута на 2018 год, без веской причины.

В Apple просто сказали, что ей нужно «немного больше времени», чтобы подготовиться.

Между тем и сейчас рынок смарт-динамиков становится все более и более переполненным.

В этом году пользователи увидели множество новых устройств на выставке CES, многие из которых с Google Assistant или Amazon Alexa. Apple имеет серьёзных конкурентов.

Фирма обещает высококачественный звук от своего динамика HomePod.

Apple говорит, что благодаря некоторой передовой аудиотехнике HomePod может измерять акустику комнаты, в которой он находится, и соответственно регулировать воспроизводимое звучание.