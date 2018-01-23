В продаже появится первая в мире карта microSD на 512 ГБ

Компания Integral Memory представила microSD-карту на 512 ГБ. На сегодняшний день это наибольший показатель среди всех аналогичных накопителей.

microSDXC ёмкостью 512 ГБ

Новая карта отвечает требованиям спецификаций UHS Speed Class 1 (U1), Speed Class 10 и Video Speed Class 10 (V1), а ее минимальная скорость последовательной записи составляет 10 МБ/с. Новинка имеет максимальную скорость передачи данных 80 МБ/с, чего должно хватить для работы с приложениями и записи 4K-видео.

MicroSD-карта на 512 ГБ от Integral Memory появится в продаже в следующем месяце. Стоимость новинки пока неизвестна, но стоит учитывать, что стоимость microSD-карт на 400 ГБ составляет около $250.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Микрокомпьютер Q-Stick получил 8 Гб оперативной памятиМикрокомпьютер Q-Stick получил 8 Гб оперативной памяти
Компания Apple собирается выпустить необычную зубную щеткуКомпания Apple собирается выпустить необычную зубную щетку
В продаже появится первая в мире карта microSD на 512 ГБВ продаже появится первая в мире карта microSD на 512 ГБ
Анонсированы трехмерные камеры Intel RealSense D415 и D435Анонсированы трехмерные камеры Intel RealSense D415 и D435
Ноутбуки VAIO S11 и VAIO S13 получили процессоры Intel Kaby Lake RНоутбуки VAIO S11 и VAIO S13 получили процессоры Intel Kaby Lake R
Блок рекламы


Похожие новости
CES 2018: SanDisk показала самую маленькую в мире флешку на 1 TБCES 2018: SanDisk показала самую маленькую в мире флешку на 1 TБ
CES 2018: самый большой в мире игровой монитор Asus ROG Swift PG65CES 2018: самый большой в мире игровой монитор Asus ROG Swift PG65
CES 2018: Acer представила Swift 7 – самый тонкий ультрабук в миреCES 2018: Acer представила Swift 7 – самый тонкий ультрабук в мире
ECS LIVA Q – самый крошечный неттоп в миреECS LIVA Q – самый крошечный неттоп в мире
AMD представила самый быстрый в мире процессор для ультрабуковAMD представила самый быстрый в мире процессор для ультрабуков
HP ZBook x2 – самый мощный в мире планшет-трансформерHP ZBook x2 – самый мощный в мире планшет-трансформер
Украинские гаджеты Lametric появились в продаже в Apple Premium Reseller сетях и культовом HarrodsУкраинские гаджеты Lametric появились в продаже в Apple Premium Reseller сетях и культовом Harrods
Представлен первый в мире HDD объемом 14 терабайтовПредставлен первый в мире HDD объемом 14 терабайтов
В микрокомпьютере Rikomagic V3 уместилась сетевая картаВ микрокомпьютере Rikomagic V3 уместилась сетевая карта
Acer Aspire S24: самый тонкий моноблок в миреAcer Aspire S24: самый тонкий моноблок в мире
Последние новости
Подгружаем последние новости