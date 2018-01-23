В продаже появится первая в мире карта microSD на 512 ГБ

Компания Integral Memory представила microSD-карту на 512 ГБ. На сегодняшний день это наибольший показатель среди всех аналогичных накопителей.

Новая карта отвечает требованиям спецификаций UHS Speed Class 1 (U1), Speed Class 10 и Video Speed Class 10 (V1), а ее минимальная скорость последовательной записи составляет 10 МБ/с. Новинка имеет максимальную скорость передачи данных 80 МБ/с, чего должно хватить для работы с приложениями и записи 4K-видео.

MicroSD-карта на 512 ГБ от Integral Memory появится в продаже в следующем месяце. Стоимость новинки пока неизвестна, но стоит учитывать, что стоимость microSD-карт на 400 ГБ составляет около $250.