Lenovo запускает линейку ноутбуков для школьников по цене от $189

Lenovo презентовала новую линейку ноутбуков для образования, в которую вошел бюджетный Lenovo 100e за $189, а также более дорогие трансформеры Lenovo 300e за $279 и Lenovo 500e.

Lenovo 100e получит 11,6-дюймовый дисплей, процессор Intel Celeron N3350 с архитектурой Apollo Lake, и аккумулятор, который обеспечивает до 10 часов автономной работы.

Lenovo 300e будет представлен в 2 версиях – на базе того же процессора Intel Celeron N3350 и ОС Windows, а также с MediaTek MTK8173C и Chrome OS. Время автономной работы первой составит 8 часов, второй – 10 часов.