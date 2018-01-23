Lenovo запускает линейку ноутбуков для школьников по цене от $189

Lenovo презентовала новую линейку ноутбуков для образования, в которую вошел бюджетный Lenovo 100e за $189, а также более дорогие трансформеры Lenovo 300e за $279 и Lenovo 500e.

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Lenovo 100e получит 11,6-дюймовый дисплей, процессор Intel Celeron N3350 с архитектурой Apollo Lake, и аккумулятор, который обеспечивает до 10 часов автономной работы.

Lenovo 300e будет представлен в 2 версиях – на базе того же процессора Intel Celeron N3350 и ОС Windows, а также с MediaTek MTK8173C и Chrome OS. Время автономной работы первой составит 8 часов, второй – 10 часов.

Lenovo 500e получит 11,6-дюймовый дисплей, процессор Intel Celeron N3450, максимальный объем ОЗУ 8 ГБ и 64 ГБ ПЗУ, Chrome OS и время автономной работы до 10 часов.


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