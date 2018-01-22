LG 27UK650-W – очень доступный 4К-монитор

Как оказалось, купить монитор с поддержкой разрешения 4К и другими современными плюшками можно купить за сравнительно вменяемые деньги. Сегодня был анонсирован LG 27UK650-W – 27-дюймовый Ultra HD-монитор, цена которого действительно очень интересная, с учетом всех его возможностей.



Монитор LG 27UK650-W оценивается в 550 долларов США , располагая матрицей IPS с широкими углами обзора и отличной цветопередачей, а также поддержкой режим HDR 10. Модель подходит для просмотра фильмов, работы с графикой и, разумеется, для видеоигр за счет времени отклика матрицы 4 мс и 99-процентного охвата цветового пространства SRGB. Также в наличии поддержка технологии AMD FreeSync, которая тоже пригодится геймерам, и возможность разделения экрана на две части для вывода изображения с двух источников одновременно.



Подставка из комплекта LG 27UK650-W имеет возможность регулировки углов наклона и поворота экрана, а также высоту его расположения, а в список интерфейсов входят HDMI и DP. Наличие устаревших разъемов DVI и VGA не упомянуто, и про USB-концентратор в пресс-релизе тоже ни слова. Монитор LG 27UK650-W поддерживает HDCP 2.2 и поступит в продажу уже в ближайшие несколько недель по цене 550 долларов США .