Компания Apple собирается выпустить необычную зубную щетку

Компания Apple собирается выпустить необычную зубную щетку

Colgate и Apple анонсировали высокотехнологичную зубную щетку E1. Устройство способно давать обратную связь в режиме реального времени, "составлять карту" рта и использовать звуковые вибрации, чтобы удалить большее количество налета.

Собранные данные щетка загрузит в мобильное приложение для iOS. Для детей выпустят специальную игру Go Pirate, в которой зубная щетка E1 выступит в качестве контроллера. Чем дольше игрок будет чистить зубы, тем больше игровых монет он получит.

E1 будет работать 10 дней от одного заряда. Цена в США составит 99,95 доллара. Купить «умную щетку» получится только в магазинах Apple или на сайте компании.

Обозреватель The Verge обратил внимание на то, что E1 очень похожа на Kolibree Ara, выпущенную в прошлом году. Kolibree Ara стоила 129 долларов и предлагала те же функции, что и E1. Единственное отличие — для Kolibree Ara было Android-приложение, а E1 стала эксклюзивом для устройств Apple.




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