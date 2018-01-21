Компания Apple собирается выпустить необычную зубную щетку

Colgate и Apple анонсировали высокотехнологичную зубную щетку E1. Устройство способно давать обратную связь в режиме реального времени, "составлять карту" рта и использовать звуковые вибрации, чтобы удалить большее количество налета.

Собранные данные щетка загрузит в мобильное приложение для iOS . Для детей выпустят специальную игру Go Pirate, в которой зубная щетка E1 выступит в качестве контроллера. Чем дольше игрок будет чистить зубы, тем больше игровых монет он получит.

E1 будет работать 10 дней от одного заряда. Цена в США составит 99,95 доллара. Купить «умную щетку» получится только в магазинах Apple или на сайте компании.