Микрокомпьютер Q-Stick получил 8 Гб оперативной памяти

Анонсирован новый компьютер Q-Stick размером с небольшой внешний накопитель. Это полноценный настольный компьютер на базе процессора от Intel , и купить его можно с ОС Windows 10, Linux или Android.



Компьютер Q-Stick получил процессор Intel Atom Z8700 или Z8750 в зависимости от версии и сразу 8 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR3. Графику здесь обрабатывает встроенная в процессор видеокарта Intel HD 8 поколения, а в качестве накопителя используется флеш-память емкостью 64 или 128 гигабайтов на выбор. В Q-Stick можно установить карту microSD еще на 128 Гб или подключить к нему флешку или жесткий диск по одному из двух портов USB 3.0.



Помимо этого, в наличии порт USB-C, плюс есть интерфейс microUSB, но он используется для подачи питания. В компьютер встроили модули Bluetooth 4.1 и WI-FI 802.11ac, а под сетевую карту места в нем уже не осталось. Как сообщается, старт продаж Q-Stick состоится уже через несколько дней, и стоимость этого компьютера составит от 130 долларов США . ПК подключается напрямую к монитору по интерфейсу HDMI, а его размеры не превышают 113х38х12 миллиметров, так что он очень и очень компактный.