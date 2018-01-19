Микрокомпьютер Q-Stick получил 8 Гб оперативной памяти

Анонсирован новый компьютер Q-Stick размером с небольшой внешний накопитель. Это полноценный настольный компьютер на базе процессора от Intel, и купить его можно с ОС Windows 10, Linux или Android.

Q-Stick

Компьютер Q-Stick получил процессор Intel Atom Z8700 или Z8750 в зависимости от версии и сразу 8 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR3. Графику здесь обрабатывает встроенная в процессор видеокарта Intel HD 8 поколения, а в качестве накопителя используется флеш-память емкостью 64 или 128 гигабайтов на выбор. В Q-Stick можно установить карту microSD еще на 128 Гб или подключить к нему флешку или жесткий диск по одному из двух портов USB 3.0.

Помимо этого, в наличии порт USB-C, плюс есть интерфейс microUSB, но он используется для подачи питания. В компьютер встроили модули Bluetooth 4.1 и WI-FI 802.11ac, а под сетевую карту места в нем уже не осталось. Как сообщается, старт продаж Q-Stick состоится уже через несколько дней, и стоимость этого компьютера составит от 130 долларов США. ПК подключается напрямую к монитору по интерфейсу HDMI, а его размеры не превышают 113х38х12 миллиметров, так что он очень и очень компактный.

Максим Мишенев, MobileDevice


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