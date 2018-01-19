Ноутбуки VAIO S11 и VAIO S13 получили процессоры Intel Kaby Lake R

Компания VAIO анонсировала два обновленных ноутбука S11 и S13, получивших новую аппаратную платформу от Intel . Теперь оба мобильных компьютера работают на процессорах Kaby Lake Refresh, и это восьмое поколение Intel Core.



VAIO S11 – это компактный нетбук с экраном на 11,6 дюйма и толщиной корпуса 18 миллиметров, внутри которого стоит батарея на 15 часов автономной работы. Ноутбук оставляется с процессором Intel Core i5-8250U или Core i7-8550U с пониженным уровнем потребления энергии, а также с оперативной памятью до 16 Гб и SSD-накопителем емкостью до 1 терабайта. Идентичные параметры получил и старший VAIO S13 с экраном на 13,3 дюйма, и оба ноутбука поддерживают разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей.



Новинки от VAIO поступят в продажу уже на следующей неделе по цене от 1365 долларов США за каждую модель в минимальной комплектации. Цена будет включать в себя предустановленную ОС Windows 10 Pro, выходы HDMI и VGA, порты USB 3.0, ридер карт памяти, опцию в виде модуля LTE , сетевую карту и модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac. Добавим, что с недавних пор компания Sony не имеет отношения к ноутбукам VAIO.