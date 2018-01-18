Представлен монитор Iiyama ProLite XB2779QQS-S1 с разрешением 5К

Не только Apple может выпускать компьютеры с экраном 5К – ценители настольных ПК на Windows тоже могут позволить себе такой монитор. В частности, сегодня была анонсирована модель Iiyama ProLite XB2779QQS-S1, поддерживающая именно такое разрешение.

Iiyama ProLite XB2779QQS-S1

Экран монитора Iiyama ProLite XB2779QQS-S1 основан на матрице IPS и имеет диагональ 27 дюймов при яркости 400 единиц и контрастности 1200:1 (динамическая контрастность 80 000 000:1). Время отклика панели не превышает 4 миллисекунд, а углы обзора по вертикали и горизонтали равны 178 градусам. На дисплей выводится изображение в формате 5120х2880 пикселей или как раз 5К, что существенно больше в сравнении с Ultra HD или 4К.

Для подключения монитора Iiyama ProLite XB2779QQS-S1 к компьютеру используются два порта DP и три HDMI, так что можно выводить картинку сразу из нескольких источников или переключаться между ними в соответствующем меню. Как и положено, в монитор встроена защита глаз пользователей – снижены мерцание экрана и уровень синего цвета в подсветке. В комплекте имеется подставкой с регулировкой углов наклона и поворота дисплея, а также высоты его расположения относительно стола. К сожалению, стоимость Iiyama ProLite XB2779QQS-S1 пока не сообщается.

Максим Мишенев, MobileDevice


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