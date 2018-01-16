Apple не планирует обновлять MacBook Pro

Мобильный компьютер MacBook Pro от компании Apple, последнее обновление которого состоялось в конце 2016 года, в этом году останется без свежей модификации. Речь идет именно о крупных изменениях – не исключено, что Apple выпустит пару новых версий с последними процессорами Intel, но не более того.

MacBook Pro

В конце 2016 свет увидел MacBook Pro с новым тач-баром, который не стоит путать с тачбаром, и это по-настоящему крупное обновление. Предыдущий важный апдейт состоялся аж в 2012 году, так что едва ли Apple намерена порадовать ценителей ее продукции чем-то особенным в плане МакБуков. Об этом говорят и инсайдеры: по их словам, текущий дизайн проживет еще как минимум год, включая цветовую гамму, габариты корпуса и толщину рамок вокруг экрана.

Между тем, в этом году есть большая вероятность увидеть в прайс-листе Apple новые MacBook Pro с процессорами Intel Core восьмого поколения, известного как Kaby Lake. На 2018 год у Яблочной империи есть более важные дела: вместо нового ноутбука она собирается представить сразу три новых Айфона – две копии iPhone X с разными диагоналями экранов и второе поколение бюджетного смартфона iPhone SE, увидевшего свет в 2016. Также был обещан скорый релиз новейшей версии настольного ПК Mac Pro, который не обновлялся с 2013 года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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