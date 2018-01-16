Apple отметила юбилей MacBook Air

Ноутбук MacBook Air от компании Apple , в значительной степени изменивший вектор развития всех мобильных компьютеров, в этом году отмечает свой первый серьезный юбилей. Ему исполнилось ровно 10 лет, и первое его поколение представлял еще сам Стив Джобс.



Презентация самого первого MacBook Air прошла в середине января 2008, и тогда Apple удивила всех, представив ноутбук настолько тонкий и легкий, что все другие модели в сравнении с ним стали казаться огромными и очень тяжелыми. По тем временам это был настоящий прорыв в сфере лэптопов, и Intel даже создала новый их класс «ультрабуки», чтобы другие производители могли выпускать конкурентоспособные новинки.



Оригинальный MacBook Air был сравнительно мощным для техники Apple тех времен: у него было 2 Гб оперативной памяти, процессор Intel Core 2 Duo с двумя ядрами, экран на 13,3 дюйма и жесткий диск объемом 80 Гб, и стоил он немалых денег – почти 3100 долларов США . Столь высокая цена была обусловлена именно его толщиной и весом – они были минимальными, что и подкупало потенциальных владельцев. В том же 2008 году Apple выпустила второе поколение MacBook Air с новым процессором и более солидным винчестером. Обновление модели было прекращено в марте 2015 года.